Clamoroso Isobel Kinnear | il retroscena su Maria De Filippi e l’addio ad Amici

Isobel Kinnear, nota per il suo percorso in Amici come ballerina e valletta, ha recentemente lasciato il programma per approdare a Caduta Libera, accanto a Max Giusti. La sua eleganza e il sorriso coinvolgente hanno catturato l’attenzione del pubblico, suscitando curiosità sul suo percorso professionale e sulle motivazioni dell’addio a Maria De Filippi. Un passaggio che dimostra la sua versatilità e il continuo aggiornarsi nel mondo dello spettacolo.

Da ballerina ad affascinante valletta a Caduta Libera: Isobel conquista il pubblico e sorprende anche Maria De Filippi Ha stregato il pubblico di Caduta Libera con il suo sorriso magnetico e la sua eleganza: Isobel Kinnear, ballerina australiana e volto noto di Amici, oggi brilla accanto a Max Giusti in una veste tutta nuova. Niente più solo danza. Ora, Isobel è valletta e co-conduttrice di uno dei game show più amati d’Italia. Ma com’è arrivata a questo salto? Dietro le quinte, una chiamata improvvisa. Un provino andato alla grande. L’incontro immediato con Giusti. E poi il via: palco, luci, pubblico. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

