Ho fatto una figuraccia Maria De Filippi clamoroso ad Amici | costretta a scusarsi
News TV, episodi inaspettati, emozioni allo scoperto e un clima che si incrina anche sotto le luci più glamour: ad Amici, negli ultimi giorni, una discussione ha scatenato reazioni, riflessioni e inevitabili scuse in diretta. Maria De Filippi, solitamente attenta nell’approccio ai ragazzi, questa volta si è ritrovata al centro di un dibattito che va oltre lo spettacolo e tocca un tema delicatissimo soprattutto per i giovanissimi che partecipano e guardano la trasmissione. E quando è la stessa conduttrice a riconoscere lo scivolone, la storia cambia peso e coinvolge tutti. Leggi anche: “Ma scherziamo? Vergogna”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
Maria De Filippi si scusa con Gard in puntata: "Ho fatto una figuraccia" #amici25 - X Vai su X
Il mea culpa di Maria De Filippi, cosa è successo ad Amici - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, Maria De Filippi si scusa con Gard: “Ho fatto una figuraccia” - Maria De Filippi si scusa con Gard durante la sesta puntata di Amici 25: “Ho fatto una figuraccia”. Segnala mondotv24.it
Maria De Filippi ad Amici: “Ho fatto una figuraccia”. Le sue scuse a Gard - Dopo una carriera di enorme successo, Eddie Murphy si è man mano allontanato ... Secondo msn.com
Maria De Filippi si scusa con Gard: «Ti ho chiamato cicciottello, ho fatto una figuraccia. Mi sento una cacca» - In una domenica pomeriggio dominata da esibizioni, liti e giudizi, arriva un momento di pura umanità. Secondo msn.com