Halloween a Parma | un weekend tra arte cinema musica e letteratura

Due appuntamenti speciali trasformano i luoghi di cultura della città in scenari magici e suggestivi: Dark Tales il 31 ottobre e I Giardini della Paura dei Morti con la proiezione di Profondo Rosso il 2 novembre, per un weekend ricco di cinema, musica, narrazione e laboratori per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Halloween si avvicina… e il ragno di Alessandro è già pronto! Non lasciare la tua festa al caso: prenota per tempo le tue composizioni personalizzate, dai personaggi più spaventosi ai dettagli più colorati! ? Palloncineria via Mantova 8/D, Parma 37 Vai su Facebook

Halloween a Parma: un weekend tra letteratura, musica, arte e divertimento - Gli appuntamenti - X Vai su X

Halloween a Parma: un weekend tra arte, cinema, musica e letteratura - Due appuntamenti speciali trasformano i luoghi di cultura della città in scenari magici e suggestivi: Dark Tales il 31 ottobre e I Giardini della Paura dei Morti con la proiezione di Profondo Rosso il ... Si legge su parmatoday.it

Halloween a Parma: un weekend tra letteratura, musica, arte e divertimento - Gli appuntamenti - Il centro di Parma non promette solo un itinerario mascherato e goloso per il prossimo 31 ottobre, ma un Halloween tra luoghi di cultura e ricco di appuntamenti per tutti, tra a ... gazzettadiparma.it scrive