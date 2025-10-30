Halloween a Parma | un weekend tra arte cinema musica e letteratura

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due appuntamenti speciali trasformano i luoghi di cultura della città in scenari magici e suggestivi: Dark Tales il 31 ottobre e I Giardini della Paura dei Morti con la proiezione di Profondo Rosso il 2 novembre, per un weekend ricco di cinema, musica, narrazione e laboratori per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Halloween a Parma: un weekend tra arte, cinema, musica e letteratura - Due appuntamenti speciali trasformano i luoghi di cultura della città in scenari magici e suggestivi: Dark Tales il 31 ottobre e I Giardini della Paura dei Morti con la proiezione di Profondo Rosso il ... Si legge su parmatoday.it

halloween parma weekend arteHalloween a Parma: un weekend tra letteratura, musica, arte e divertimento - Gli appuntamenti - Il centro di Parma non promette solo un itinerario mascherato e goloso per il prossimo 31 ottobre, ma un Halloween tra luoghi di cultura e ricco di appuntamenti per tutti, tra a ... gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Parma Weekend Arte