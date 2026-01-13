Cina numero record di treni merci per l’Europa dal porto di Alashankou

Nel 2025, il porto di Alashankou, situato nello Xinjiang cinese, ha registrato un numero record di treni merci tra Cina e Europa. Questo importante snodo ferroviario, noto anche come Passo di Alataw, svolge un ruolo crescente nel collegare l’Asia centrale con l’Europa, contribuendo alla stabilità delle catene di approvvigionamento globali e rafforzando i collegamenti commerciali tra i due continenti.

URUMQI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Alashankou, anche noto come Passo di Alataw, un importante porto ferroviario nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, nel 2025 ha gestito un numero record di treni merci Cina-Europa (Asia centrale), evidenziando il ruolo in espansione del corridoio nella stabilizzazione delle catene di approvvigionamento globali. Un totale di 8.165 treni merci è transitato attraverso il porto lo scorso anno, con un aumento del 6,3% rispetto al 2024, secondo le autorità doganali locali. La funzionaria doganale Sofiya Umarjan ha affermato che le misure di efficienza, tra cui l’applicazione più ampia di sistemi di ispezione intelligenti e della tecnologia di riconoscimento delle immagini, hanno consentito l’ispezione e lo sdoganamento immediati dei treni all’arrivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Cina-Europa: interporto Erenhot ha gestito oltre 15mila treni merci in 5 anni Leggi anche: Il 2025 un anno d’oro per il porto: "Record di merci movimentate" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cina, numero record di treni merci per l’Europa dal porto di Alashankou - URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alashankou, anche noto come Passo di Alataw, un importante porto ferroviario nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord- toscanamedianews.it

