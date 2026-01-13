Cina numero record di treni merci per l’Europa dal porto di Alashankou

Da ildenaro.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il porto di Alashankou, situato nello Xinjiang cinese, ha registrato un numero record di treni merci tra Cina e Europa. Questo importante snodo ferroviario, noto anche come Passo di Alataw, svolge un ruolo crescente nel collegare l’Asia centrale con l’Europa, contribuendo alla stabilità delle catene di approvvigionamento globali e rafforzando i collegamenti commerciali tra i due continenti.

URUMQI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Alashankou, anche noto come Passo di Alataw, un importante porto ferroviario nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, nel 2025 ha gestito un numero record di treni merci Cina-Europa (Asia centrale), evidenziando il ruolo in espansione del corridoio nella stabilizzazione delle catene di approvvigionamento globali. Un totale di 8.165 treni merci è transitato attraverso il porto lo scorso anno, con un aumento del 6,3% rispetto al 2024, secondo le autorità doganali locali. La funzionaria doganale Sofiya Umarjan ha affermato che le misure di efficienza, tra cui l’applicazione più ampia di sistemi di ispezione intelligenti e della tecnologia di riconoscimento delle immagini, hanno consentito l’ispezione e lo sdoganamento immediati dei treni all’arrivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Cina-Europa: interporto Erenhot ha gestito oltre 15mila treni merci in 5 anni

Leggi anche: Il 2025 un anno d’oro per il porto: "Record di merci movimentate"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

cina numero record treniCina, numero record di treni merci per l’Europa dal porto di Alashankou - URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alashankou, anche noto come Passo di Alataw, un importante porto ferroviario nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord- toscanamedianews.it

cina numero record treniAlashankou consolida il corridoio ferroviario Cina-Europa con un traffico merci da record - Nel 2025 Alashankou, noto anche come Passo di Alataw, si è confermato come uno dei principali snodi logistici del corridoio ferroviario Cina- trasporti-italia.com

Cina-Europa: interporto Erenhot ha gestito oltre 15mila treni merci in 5 anni - HOHHOT (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Durante il periodo del 14esimo Piano Quinquennale (2021- iltempo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.