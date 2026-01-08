Nel 2025, il porto registra un aumento record delle merci movimentate, confermando il suo ruolo strategico nel sistema logistico nazionale. Questo risultato riflette l’impegno costante delle istituzioni, delle aziende e di tutti i lavoratori coinvolti, che hanno contribuito a consolidare la crescita del settore. Un traguardo importante che testimonia l’efficacia delle strategie adottate e la solidità della comunità portuale nel tempo.

"Un risultato straordinario, frutto dell’impegno profuso in questi mesi e anni da tutta la comunità portuale, dalle istituzioni locali, dalle persone che lavorano in Autorità Portuale e dai presidenti che mi hanno preceduto". Così Francesco Benevolo, alla guida dell’ente, commenta i dati che certificano il 2025 come l’anno record nella storia dello scalo ravennate. Il porto chiude infatti l’anno con 28.096.272 tonnellate di merci movimentate, superando di 706.386 tonnellate il precedente primato raggiunto nel 2022 e facendo segnare una crescita complessiva del 10% rispetto al 2024. Oltre all’andamento dei traffici, al centro dell’attenzione dell’ente di via Antico Squero e del Comune vi è anche il miglioramento della viabilità e delle interconnessioni infrastrutturali dello scalo, e quindi i temi intermodali, sottolinea Benevolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 2025 un anno d’oro per il porto: "Record di merci movimentate"

