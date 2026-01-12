Armanda Colusso chi è la madre di Alberto Trentini

Armanda Colusso è la madre di Alberto Trentini, un cooperante veneziano. È una donna italiana che ha affrontato con determinazione e pazienza una lunga attesa, vivendo l’incertezza della detenzione del figlio. La sua storia rappresenta la forza di una madre che non ha mai smesso di sperare, fino a quando, dopo più di un anno, la notizia della liberazione di Alberto le ha restituito la speranza e la possibilità di riabbracciarlo.

Una donna, una madre, una cittadina italiana che non si è mai arresa.  Armanda Colusso  ha lottato fino alla fine, fino a quando non è arrivata la notizia della liberazione giunta a oltre un anno dall’arresto del cooperante veneziano che ora può tornare a casa. La sua storia è infatti legata indissolubilmente a quella del figlio  Alberto Trentini, arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024 e liberato solo il 12 gennaio 2026, dopo oltre un anno di detenzione arbitraria. Chi è Armanda Colusso. Di Armanda Colusso, prima dell’arresto di suo figlio Alberto Trentini, si sapeva poco o nulla.  Non è una figura pubblica  per formazione o carriera, né ha mai cercato visibilità. 🔗 Leggi su Dilei.it

