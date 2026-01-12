Armanda Colusso chi è la madre di Alberto Trentini
Armanda Colusso è la madre di Alberto Trentini, un cooperante veneziano. È una donna italiana che ha affrontato con determinazione e pazienza una lunga attesa, vivendo l’incertezza della detenzione del figlio. La sua storia rappresenta la forza di una madre che non ha mai smesso di sperare, fino a quando, dopo più di un anno, la notizia della liberazione di Alberto le ha restituito la speranza e la possibilità di riabbracciarlo.
Una donna, una madre, una cittadina italiana che non si è mai arresa. Armanda Colusso ha lottato fino alla fine, fino a quando non è arrivata la notizia della liberazione giunta a oltre un anno dall’arresto del cooperante veneziano che ora può tornare a casa. La sua storia è infatti legata indissolubilmente a quella del figlio Alberto Trentini, arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024 e liberato solo il 12 gennaio 2026, dopo oltre un anno di detenzione arbitraria. Chi è Armanda Colusso. Di Armanda Colusso, prima dell’arresto di suo figlio Alberto Trentini, si sapeva poco o nulla. Non è una figura pubblica per formazione o carriera, né ha mai cercato visibilità. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Venezuela, Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini
Leggi anche: La madre di Alberto Trentini: "Per mio figlio interventi insufficienti"
Chi è Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini - Armanda Colusso è la madre di Alberto Trentini, cooperante umanitario italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza accuse chiare. donnaglamour.it
Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, che ha trasformato il proprio dolore in testimonianza civile - Armanda Colusso, madre del cooperante Alberto Trentini detenuto in Venezuela senza processo, è Donna dell’Anno 2025 per Famiglia Cristiana. famigliacristiana.it
"Riportiamo a casa Alberto", nuovo appello della madre del cooperante veneziano - "Ciascuno consideri Alberto come un figlio, un fratello un amico", scrive Armanda Colusso. rainews.it
Le parole della madre di Alberto Trentini
Alberto Trentini è libero. E se oggi, dopo 423 giorni, possiamo dirlo, è anche grazie a sua madre, Armanda Colusso. In questi mesi non ha mai smesso di chiedere, di pretendere attenzione, di tenere accesa una luce quando tutto intorno sembrava fermo. Ha a - facebook.com facebook
#ALBERTOTRENTINI "Non mi do pace. In questi 13 mesi di prigionia ad Alberto è stata negata la vita e io continuo a sollecitare un intervento incisivo per la sua liberazione e a protestare". Armanda Colusso Trentini x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.