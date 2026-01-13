Chef in affitto e sosia di Alessandro Borghese | Vengo a casa tua e ti preparo il menu della settimana
Un servizio di chef in affitto e sosia di Alessandro Borghese offre un'esperienza culinaria a domicilio, preparando il menu settimanale direttamente nella tua cucina. Quando apri la porta, potresti essere sorpreso dall’aspetto che ricorda il noto chef, ma l’obiettivo è portare qualità e professionalità nelle tue cene quotidiane. Un modo semplice e pratico per gustare piatti raffinati senza uscire di casa.
Quando apre la porta di casa, i clienti restano per un attimo interdetti. “Ma lei è Alessandro Borghese?”. Carmine Fonderico sorride, ci è abituato: stesso taglio di capelli, stessa barba, stesso sguardo ironico. Ma il paragone, per quanto inevitabile, si ferma lì. Perché Carmine, chef di Olgiate. 🔗 Leggi su Quicomo.it
