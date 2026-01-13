Chef in affitto e sosia di Alessandro Borghese | Vengo a casa tua e ti preparo il menu della settimana

Un servizio di chef in affitto e sosia di Alessandro Borghese offre un'esperienza culinaria a domicilio, preparando il menu settimanale direttamente nella tua cucina. Quando apri la porta, potresti essere sorpreso dall’aspetto che ricorda il noto chef, ma l’obiettivo è portare qualità e professionalità nelle tue cene quotidiane. Un modo semplice e pratico per gustare piatti raffinati senza uscire di casa.

Alessandro Borghese, i prezzi del ristorante a Venezia (da 251mila euro l'anno d'affitto): 28 euro per la cacio e pepe, 30 per gli gnocchetti - Da giugno Alessandro Borghese ha raddoppiato il suo lavoro dietro ai fornelli con il nuovo ristorante a Venezia. leggo.it

I Maranza non sono graditi. In un locale di Palermo, lo chef Natale Giunta ha affitto un cartello provocatorio: "Scoraggiamo la cultura di Gomorra che genera violenza" Scopri di più - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.