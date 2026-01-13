Che squallore la serie di Corona su Netflix l’abbiamo pagata noi con i nostri soldi | cifra incredibile

Recentemente, è scoppiata una discussione riguardo a una nuova serie su Netflix dedicata a Fabrizio Corona. La polemica si concentra sul fatto che la produzione sarebbe stata sostenuta con fondi pubblici, generando commenti e critiche riguardo all’utilizzo di risorse pubbliche per finanziare un progetto di intrattenimento. Questa vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’impiego dei finanziamenti pubblici nel settore culturale e mediatico.

L’uscita di una nuova docuserie su Netflix è bastata ad accendere una polemica rovente. Al centro della bufera c’è Fabrizio Corona e, soprattutto, il finanziamento pubblico che ha contribuito alla realizzazione del progetto. Una cifra che ha lasciato molti a bocca aperta e che ha riaperto il dibattito sull’uso dei fondi statali destinati alla cultura e all’audiovisivo. Tra indignazione e difese d’ufficio, la questione è diventata rapidamente virale. Fabrizio Corona e la serie Netflix pagata da noi: la cifra. La docuserie Fabrizio Corona – Io sono notizia, disponibile su Netflix dal 9 gennaio, racconta la parabola umana e professionale dell’ex re dei paparazzi, attraversando scandali, cadute e trasformazioni personali sullo sfondo dell’Italia degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Ma chi è Enrico Dal Buono, lo scrittore nella serie di Fabrizio Corona? “Netflix ha scelto di raccontare il ‘Paparazzi King’ perché rappresenta gli italiani" - Netflix ce lo racconta in “Io sono notizia”, una docu serie che parla anche di noi: italianità, contemporaneità, e Corona che incarna tutto questo. mowmag.com