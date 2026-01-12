Soldi pubblici per la docuserie su Corona | scoppia la polemica La cifra altissima

Il finanziamento di circa 800.000 euro da parte del Ministero della Cultura per una docuserie su Fabrizio Corona ha suscitato immediatamente dibattito pubblico. La cifra, elevata, ha generato diverse opinioni sulla destinazione dei fondi pubblici e sulle priorità culturali del paese. In questo contesto, si apre una riflessione sulla gestione delle risorse statali dedicate alle produzioni audiovisive e sulla trasparenza delle scelte finanziarie.

Quasi 800.000 euro da parte del ministero della Cultura per la docuserie su Fabrizio Corona. Una notizia che già sta facendo discutere. Per chi non lo sapesse, infatti, solo qualche giorno fa (il 9 gennaio scorso) è uscita su Netflix la docuserie dal titolo "Fabrizio Corona - io sono notizia". La docuserie è costata circa 2,5 milioni di euro.

Che questi con i soldi pubblici possono permettersi un foro di avvocati difensori... Che se li guardi in faccia c'hanno quella stessa faccia di... #brignano - facebook.com facebook

