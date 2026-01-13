Che cos' è il Gua Sha e quali sono i suoi benefici per la pelle del viso

Il Gua Sha è una tecnica tradizionale di origine cinese che utilizza strumenti in pietra per massaggiare delicatamente il viso. Questa pratica mira a stimolare la circolazione sanguigna, favorendo un aspetto più tonico e luminoso della pelle. Sempre più apprezzata nel mondo della skincare, il Gua Sha rappresenta un metodo naturale per migliorare la tonicità e l’elasticità cutanea, contribuendo a un aspetto più fresco e riposato.

La passione per il Gua Sha sta letteralmente spopolando sui social, soprattutto tra le beauty addict di Tik Toker. È una pietra con la quale si pratica un massaggio sul viso che è in grado di levigare e rendere liscia la pelle. La sua efficacia è dimostrata scientificamente anche da uno studio pubblicato nel mese di giugno del 2025 sulla rivista Dermatology Times che ha evidenziato l’efficacia di questo strumento sulla circolazione locale e sul tono muscolare dei contorni del viso. Che cos’è il Gua Sha. Utilizzato anche nelle spa più prestigiose affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese nella quale da millenni è sfruttato per scopi curativi nei trattamenti miranti ad alleviare i dolori cronici e a sciogliere le tensioni muscolari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Che cos'è il Gua Sha e quali sono i suoi benefici per la pelle del viso Leggi anche: Sauna facciale: cos’è e quali benefici per la pelle del viso? Leggi anche: Gua Sha: come usarlo per avere reali benefici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gua Sha, il rimedio naturale che ringiovanisce la pelle: i risultati sorprendenti dopo 4 settimane di trattamento - Il Gua Sha è uno strumento di bellezza che consente di effettuare un massaggio curativo per la pelle del viso dalla potente azione anti aging ... ilgiornale.it

Gua sha: cos’è, come si usa e tutti i benefici - C’è una forte crescita di interesse per questo trattamento della medicina cinese, che consiste in massaggi con una pietra che viene scaldata, ma spesso ... donnamoderna.com

Cos’è e come eseguire il massaggio Gua Sha, il rituale di bellezza dell’antica medicina cinese con la pietra che regala una pelle di seta - Gua Sha, cos’è e benefici del trattamento che spopola sui social Il nome deriva dall’unione di due parole: Gua che significa “strofinare” e Sha che vuol dire “calore”. amando.it

Il Fatto Quotidiano. . L'Ice, cioè l'Immigration and Customs Enforcement, nasce come forza antiterrorismo dopo l'attacco alle Torri Gemelle, ma oggi i suoi agenti sono il simbolo della radicalità della seconda amministrazione Trump, e delle sue inclinazioni auto - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.