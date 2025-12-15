Beats of Pompeii 2026 rivoluziona il programma con un grande nome italiano

Beats of Pompeii 2026 si prepara a sorprendere ancora, arricchendo il suo cartellone con un importante artista italiano. La rassegna musicale, che trasforma i siti archeologici in suggestivi palcoscenici, si rinnova per l’estate 2026, segnando un momento di svolta con l’inclusione di talenti nazionali nel panorama internazionale.

. La rassegna musicale che trasforma i luoghi archeologici in palcoscenici unici annuncia un nuovo appuntamento per l’estate 2026, segnando una svolta storica con l’ingresso dell’indie-pop italiano accanto ai grandi protagonisti della scena internazionale. B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, il progetto che eleva spazi storici a scenari sonori d’eccezione, ufficializza il suo settimo evento. Dopo una serie di comunicazioni che hanno già acceso l’entusiasmo del pubblico, la terza edizione curata da Peppe Gomez introduce una novità assoluta: per la prima volta il cartellone accoglie un artista italiano proveniente dall’area indie. Bollicinevip.com

