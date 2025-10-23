Elezioni comunali a Lecco | Mauro Fumagalli candidato sindaco del centrosinistra civico

I gruppi politici, associazioni e i cittadini che negli ultimi mesi hanno avviato un percorso partecipato (tuttora aperto all'ingresso di altre realtà) di approfondimento attorno ad alcuni temi cruciali per lo sviluppo della città, compiono oggi un nuovo e importante passo verso le consultazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altre letture consigliate

Elezioni comunali, Forza Italia Avezzano sulla linea Santangelo: “Riaffermare identità e ruolo all’interno del centrodestra”. Roberto Santangelo - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni 2026, Mauro Fumagalli candidato sindaco per il ‘gruppo civico’ - LECCO – I gruppi politici di Azione, Appello per Lecco, Gruppo per Lecco e Insieme, le associazioni e i cittadini che negli ultimi mesi hanno avviato un percorso partecipato per delineare una proposta ... Riporta msn.com

Il centrodestra dei capoluoghi alla prova dell'unità: da Lecco a Venezia, il duello Lega-Fratelli d'Italia a macchia d'olio - Tredici città al voto nel 2026, ma le tensioni tra i due partiti di governo rischiano di replicare gli errori del passato. Come scrive leccotoday.it

Elezioni 2026. “Diamo Voce alla Città”: mattinata in viale Turati in ascolto della città - LECCO – Continua l’attività della coalizione di centrosinistra a Lecco in sostegno di Mauro Gattinoni. Segnala msn.com