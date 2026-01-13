Centrodestra pronto al ritorno al voto ma sul fronte organizzativo Le conseguenze non sono marginali
Il centrodestra si prepara al ritorno alle urne, ma le implicazioni organizzative della decisione del Consiglio di Stato sono significative. La sentenza che rinvia alle elezioni i cittadini di Pescara in 23 sezioni comporta conseguenze amministrative e pratiche che richiedono attenzione e pianificazione, evidenziando come le ripercussioni vadano oltre la semplice data elettorale.
Se c’è un problema nella sentenza del consiglio di Stato che rimanda alle urne i pescaresi in 23 sezioni, è nelle conseguenze amministrative e pratiche che ha e che “non sono marginali”. Gli esponenti del centrodestra e nello specifico Etelwardo Sigismondi (FdI), Nazario Pagano (FI), Vincenzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: I Giovani democratici sul ritorno alle urne: "Pronti al voto, ma sarebbe stato più giusto annullare in toto le elezioni"
Leggi anche: Veneto al centrodestra, Campania e Puglia al centrosinistra (ma il vero vincitore è il non voto)
Tutto pronto nel centrodestra per il tavolo sulla legge elettorale; VOTO RAIANO: SI SPACCA CENTRODESTRA, DISSIDENTI PRONTI A CORRERE CONTRO SINDACO MOCA; Idea Raiano, i dissidenti presentano il loro progetto politico in vista del voto; Sangiorgi lascia il Consiglio. Ilyan Dosi pronto a sostituirlo.
Provincia di Lecce verso il voto, il centrodestra temporeggia (e i nomi in campo restano molti) - Dopo le elezioni regionali, che nel Salento hanno lasciato inalterati i rapporti di forza della politica locale, con l’elezione di quasi tutti gli uscenti, il centrodestra prova a prendersi la Provinc ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Lecce, slitta il voto per la Provincia. Il centrodestra all’assalto: già pronto il ricorso al Tar ma il toto-nomi divide - La macchina delle carte bollate si è messa in moto prima ancora che si spegnessero i microfoni della conferenza stampa. quotidianodipuglia.it
La Finanziaria verso l'Aula, la maggioranza punta a via libera a gennaio. Centrodestra pronto a modifiche, 'molte lacune, non è cambio di passo' #ANSA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.