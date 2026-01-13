Centrodestra pronto al ritorno al voto ma sul fronte organizzativo Le conseguenze non sono marginali

Il centrodestra si prepara al ritorno alle urne, ma le implicazioni organizzative della decisione del Consiglio di Stato sono significative. La sentenza che rinvia alle elezioni i cittadini di Pescara in 23 sezioni comporta conseguenze amministrative e pratiche che richiedono attenzione e pianificazione, evidenziando come le ripercussioni vadano oltre la semplice data elettorale.

Se c’è un problema nella sentenza del consiglio di Stato che rimanda alle urne i pescaresi in 23 sezioni, è nelle conseguenze amministrative e pratiche che ha e che “non sono marginali”. Gli esponenti del centrodestra e nello specifico Etelwardo Sigismondi (FdI), Nazario Pagano (FI), Vincenzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

