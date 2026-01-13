Centrodestra pronto al ritorno al voto ma sul fronte organizzativo Le conseguenze non sono marginali

Il centrodestra si prepara al ritorno alle urne, ma le implicazioni organizzative della decisione del Consiglio di Stato sono significative. La sentenza che rinvia alle elezioni i cittadini di Pescara in 23 sezioni comporta conseguenze amministrative e pratiche che richiedono attenzione e pianificazione, evidenziando come le ripercussioni vadano oltre la semplice data elettorale.

