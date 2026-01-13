Centrafrica oltre 30 mila sfollati al confine con il Congo
La crisi in Centrafrica ha portato a oltre 30.000 sfollati al confine con il Congo, secondo quanto riferito dall’agenzia Fides. Molti di questi vulnerabili si trovano a vivere in condizioni di estrema povertà, evidenziando la gravità della situazione umanitaria nella regione.
Centrafrica. La situazione umanitaria ha raggiunto livelli allarmanti. Secondo l’agenzia Fides il numero di sfollati tocca quota 30mila persone, fra le quali c’è chi vive in estrema povertà. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: UNICEF/Rep.Dem. del Congo: oltre 500 mila persone – di cui oltre 100 mila bambini – sfollati a causa delle violenze
Leggi anche: Oltre 30 mila persone con il diabete nella sola Asl di Frosinone
Centrafrica, oltre 30 mila sfollati al confine con il Congo
Nel 1977, Jean-Bédel Bokassa, presidente della Repubblica Centrafricana, decise di diventare imperatore. Ispirato da Napoleone, organizzò una fastosa cerimonia di incoronazione a Bangui con oltre 7.000 invitati, una corona d'oro massiccio e troni rivestiti d - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.