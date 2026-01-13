Centrafrica oltre 30 mila sfollati al confine con il Congo

La crisi in Centrafrica ha portato a oltre 30.000 sfollati al confine con il Congo, secondo quanto riferito dall’agenzia Fides. Molti di questi vulnerabili si trovano a vivere in condizioni di estrema povertà, evidenziando la gravità della situazione umanitaria nella regione.

Centrafrica. La situazione umanitaria ha raggiunto livelli allarmanti. Secondo l’agenzia Fides il numero di sfollati tocca quota 30mila persone, fra le quali c’è chi vive in estrema povertà. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

