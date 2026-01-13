C’è un nuovo piano per mettere in sicurezza la stazione

È stato annunciato un nuovo piano di sicurezza per la stazione di Bologna, in risposta all’episodio che ha coinvolto il capotreno Alessandro Ambrosio. La riorganizzazione mira a rafforzare la tutela di lavoratori e visitatori, garantendo un ambiente più sicuro. La misura si inserisce in un contesto di maggiore attenzione alle criticità legate alla sicurezza nelle aree ferroviarie.

La sicurezza è tornata a essere un tema più centrale che mai dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso nel pomeriggio del 5 gennaio nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna.

