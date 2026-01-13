C’è già una crepa nella nuova pista da bob di Cortina | ma i Signori delle Olimpiadi chiuderanno ancora gli occhi?

Una piccola crepa nella nuova pista da bob di Cortina potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, ma solleva interrogativi sulla qualità e sulla sicurezza dell’opera. La pista, lunga circa 1.700 metri con 16 curve, si inserisce nel contesto naturalistico di Ronco, ai piedi delle Tofane. È importante valutare se questa screpolatura rappresenti un problema reale o sia solo un difetto superficiale, e quali siano le implicazioni future per l’infrastruttura.

Che cos'è una piccola crepa nel cemento della muratura di un'opera lunga circa un chilometro e 700 metri, con 16 curve in discesa, incuneate in ciò che resta del bosco di Ronco, ai piedi delle Tofane? Un'inezia, un nulla, una semplice screpolatura, un cedimento della malta, un difetto senza conseguenze. Eppure da Cortina arrivano le immagini che documentano come a tre settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali qualche pezzo si sia già staccato dal budello che verrà impiegato per bob, skeleton e slittino. Le mettiamo a corredo di questa riflessione, non come segni di un fallimento, ma perché sono la dimostrazione di come la pista sia una osservata speciale e come durante i Giochi l'attenzione sulla sua funzionalità sarà del tutto particolare.

