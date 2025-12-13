L’ironia di Crozza sulle Olimpiadi | Pista da bob di Cortina? Per ripagarla facciamo sborsare 80mila euro a giro…

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza ironizza sulla gestione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando ritardi, spese elevate e piste contestate. Con il suo stile satirico, il comico mette in luce le criticità e le stranezze di un evento sportivo che sta facendo discutere.

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta la gestione di Milano-Cortina 2026 tra ritardi, spese fuori controllo e piste contestate. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo L’ironia di Crozza sulle Olimpiadi: “Pista da bob di Cortina? Per ripagarla facciamo sborsare 80mila euro a giro.” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Crozza colpisce Milano-Cortina: Zaia e De Luca contro Ranucci, tra bob e cantieri infiniti. - Cortina: Zaia e De Luca uniti contro Report, tra cantieri, bob e polemiche ... affaritaliani.it

Crozza lo dice con ironia, ma il punto è serio: sette adolescenti su dieci rifiutano la guerra. E meno male. Siamo un Paese dove la retorica bellicista cresce nelle istituzioni, mentre i giovani – quelli che dovrebbero essere mandati a combattere – dicono chiara - facebook.com facebook

© Ilfattoquotidiano.it - L’ironia di Crozza sulle Olimpiadi: “Pista da bob di Cortina? Per ripagarla facciamo sborsare 80mila euro a giro…”