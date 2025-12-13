L’ironia di Crozza sulle Olimpiadi | Pista da bob di Cortina? Per ripagarla facciamo sborsare 80mila euro a giro…

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza ironizza sulla gestione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando ritardi, spese elevate e piste contestate. Con il suo stile satirico, il comico mette in luce le criticità e le stranezze di un evento sportivo che sta facendo discutere.

Nell'ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta la gestione di Milano-Cortina 2026 tra ritardi, spese fuori controllo e piste contestate.

