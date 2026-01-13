Catania divieto di avvicinamento a padre e madre per presunti maltrattamenti al figlio 11enne

A Catania, la Procura Distrettuale ha disposto il divieto di avvicinamento per una coppia di genitori, sospettati di maltrattamenti nei confronti del loro figlio di 11 anni. L’intervento, eseguito dalla Squadra Mobile nelle giornate del 12 e 13 gennaio, si inserisce in un’indagine per presunti maltrattamenti aggravati. La misura cautelare mira a tutelare il minore e a garantire un ambiente sicuro.

Nelle giornate del 12 e 13 gennaio, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a una misura cautelare personale di divieto di avvicinamento nei confronti di una coppia, padre e madre, indagati per la presunta commissione del reato di maltrattamenti aggravati in concorso ai danni del figlio undicenne. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania. Resta ferma la presunzione di innocenza, valida fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno: divieto di avvicinamento per genitori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno: divieto di avvicinamento per genitori ... tg24.sky.it

Il video del bambino picchiato con il cucchiaio di legno, divieto di avvicinamento per genitori: «Lividi e segni di violenza» - Gli agenti della Squadra mobile di Catania hanno eseguito il divieto di avvicinamento, disposto dal gip etneo, a carico della coppia di genitori del bimbo di 11 anni, picchiato con un cucchiaio ... ilmattino.it

