Maltrattamenti alla moglie | divieto di avvicinamento per un 29enne a Nocera Superiore

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di Nocera Superiore hanno eseguito, nella giornata del 25 novembre, un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 29 anni del posto, indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Nocera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

