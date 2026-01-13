Caso Pifferi la sentenza che scuote l’Italia | ‘Non era capacità a delinquere ma fragilità l’ergastolo sarebbe stato ingiusto’

Il caso Pifferi ha suscitato grande attenzione in Italia, portando alla revoca dell’ergastolo. La Corte ha stabilito che le azioni dell’imputato derivavano da fragilità, non da capacità delinquente. Questa decisione riflette un approccio più attento alle condizioni psichiche, evidenziando l’importanza di valutazioni approfondite in procedimenti penali. La sentenza rappresenta un punto di svolta nel dibattito sulla giustizia e sulla tutela dei soggetti vulnerabili.

Caso Pifferi: perché la Corte ha cancellato l’ergastolo. Il caso Pifferi torna a scuotere l’opinione pubblica italiana. Non per un nuovo colpo di scena giudiziario, ma per il contenuto – durissimo e controcorrente – delle motivazioni con cui la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha spiegato perché l’ergastolo inflitto in primo grado ad Alessia Pifferi sia stato sostituito con una condanna a 24 anni di reclusione. In 193 pagine, i giudici smontano l’idea che il comportamento processuale della donna, dopo la morte della figlia Diana di appena un anno e mezzo, possa essere letto come “espressione di accentuata capacità a delinquere”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

