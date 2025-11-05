Niente ergastolo, ma ventiquattro anni di carcere. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridimensionato la condanna di Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana, morta di stenti nell’estate del 2022 dopo essere stata lasciata sola per sei giorni nel suo appartamento di via Parea. Un verdetto che non nega la colpevolezza, ma cambia la prospettiva: Pifferi resta capace di intendere e di volere, ma la Corte riconosce in lei una fragilità cognitiva e affettiva che le vale le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Un equilibrio giuridico che cancella la pena massima inflitta in primo grado, e la sostituisce con la misura più alta prevista per l’omicidio semplice: 24 anni di carcere. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alessia Pifferi, cancellato l’ergastolo: 24 anni per la madre di Diana. La Corte riconosce fragilità mentale