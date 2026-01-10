Bassetti querela Heather Parisi dopo post della showgirl | Trump occupati di lui virostar aveva definito Kennedy Jr no-vax terrapiattista

Matteo Bassetti ha deciso di querelare Heather Parisi in seguito a un post della showgirl sui social, che ha coinvolto anche la figura di Donald Trump. La discussione, nata come scambio di commenti, si è poi trasformata in un'azione legale, con Parisi che aveva definito Kennedy Jr. “no-vax terrapiattista”. La vicenda evidenzia come il confronto online possa evolversi in questioni legali, sottolineando l’importanza di un linguaggio responsabile sui social media.

Botta e risposta social tra Bassetti e Heather Parisi, con la virostar che decide di portare la showgirl in tribunale Matteo Bassetti querela Heather Parisi. Tra i due è nato un battibecco su X: tutto è iniziato dopo che la virostar ha recentemente criticato la decisione degli Usa di eliminar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

