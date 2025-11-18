Corruzione chiesto il processo per l’assessore Amata | al centro l’assunzione del nipote e un finanziamento da 30 mila euro

I sostituti procuratori della Repubblica di Palermo Andrea Fusco e Felice De Benedittis hanno chiesto il rinvio a giudizio, con l'ipotesi di corruzione, nei confronti dell'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata (FdI) e dell'imprenditrice Marcella Cannariato.Al centro dell'inchiesta, che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

