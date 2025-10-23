Note di donne – Donne che hanno fatto la musica | concerto omaggio al coraggio delle donne che hanno fatto la storia della musica
Ci sono musiciste che meritano di essere conosciute, ascoltate, apprezzate e restituite alla storia con dignità. Donne che hanno scritto pagine bellissime della musica, che hanno composto nonostante divieti o censure. A distanza di secoli, le rincontreremo di nuovo.Il 25 ottobre alle 21, al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Ci sono melodie che commuovono, note che disegnano visi sofferenti di donne e uomini stravolti sfibrati cambiati dal male interno, dal male che lento consuma le vite, un tempo furono belle, le vite che donavano sorrisi.
“Note di Donne”, musica e parità di genere - EMPOLI Germaine Tailleferre, Fanny Hensel, Clara Schumann, Florence Price e Maria Theresia von Paradis. Lo riporta msn.com