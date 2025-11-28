Prefettura-Camera di Commercio firmato il Protocollo per prevenzione di fenomeni di illegalità economica

Tempo di lettura: 2 minuti Sottoscritto questa mattina in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, dal Commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio Girolamo Petrone e dal Presidente di Finetica ETS Nello Tuorto, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Benevento Gianfranco Scarfò, del Presidente della provincia Nino Lombardi, del ViceSindaco di Benevento Francesco de Pierro e dei vertici delle Forze dell'Ordine, un protocollo d'intesa finalizzato a prevenire i fenomeni di illegalità economica, in particolare usura ed estorsione, attraverso la realizzazione presso la sede camerale di un punto di ascolto gestito da Finetica ETS.

