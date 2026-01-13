Calhanoglu e non solo Chivu cambia in Inter Lecce | quattro novità nel recupero di campionato
Nel recupero di campionato tra Inter e Lecce, si attendono diverse novità nella formazione nerazzurra. Con Calhanoglu assente, Cristian Chivu potrebbe apportare fino a quattro modifiche all’assetto tattico della squadra. La partita rappresenta un’occasione importante per valutare le scelte dell’allenatore in vista delle prossime gare, con attenzione alle variazioni nel gruppo e alle strategie adottate in questa fase della stagione.
Inter News 24 Calhanoglu assente contro il Lecce, Cristian Chivu potrebbe fare diversi cambi di formazione domani sera nel recupero. Il calendario della Serie A non concede soste e per l’ Inter è già tempo di tornare in campo. Domani sera, la compagine meneghina affronterà il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di campionato, un match fondamentale per consolidare le posizioni di vertice. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il tecnico dei Campioni d’Italia si appresta a varare una formazione profondamente rinnovata. Le scelte a centrocampo: fuori Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com
