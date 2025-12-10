Batosta Inter non solo Acerbi e Calhanoglu | Chivu disperato

L'Inter affronta un momento difficile, con problemi oltre agli infortuni di Acerbi e Calhanoglu. Cristian Chivu si trova a dover gestire una situazione complessa, che mette a rischio le ambizioni della squadra. La squadra nerazzurra deve trovare risposte rapide per risollevare il morale e riprendere il cammino.

Cristian Chivu deve fare i conti con altri problemi: non bastavano gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu, cosa succede. La sconfitta subita dal Liverpool non è un dramma per l’Inter, ancora pienamente in corsa per la qualificazione al prossimo turno della Champions League senza passare per il playoff. Tutto si deciderà nelle prossime due (durissime) sfide: i nerazzurri dovranno affrontare a San Siro l’Arsenal di Arteta e poi il Borussia Dortmund in terra tedesca. Contro i Reds la sconfitta è arrivata nel finale quando tutto lasciava pensare che Lautaro e soci avrebbero portato a casa un punto prezioso per la classifica. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com