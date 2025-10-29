Profonda buca fuori alla scuola E' così da un anno zero interventi | FOTO
Una buca profonda e maleodorante si è trasformata in una vera trappola davanti a una scuola elementare di Caserta. La segnalazione è arrivata direttamente alla redazione di CasertaNews da un cittadino residente in via Carlo Poma, nei pressi della Scuola Primaria "Aldifreda" (Lombardo Radice), che.
Park dei vigili, una buca in cui potrebbero nuotare gli alligatori da quanto profonda è.