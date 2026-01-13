Durante un controllo stradale a Brescia, i Carabinieri hanno sequestrato 260.000 euro in contanti trovati nell’auto di un uomo di 43 anni. Successivamente, a casa sua sono stati rinvenuti altri 180.000 euro nascosti. L’uomo, residente nel Mantovano, è stato denunciato per detenzione di somme di denaro di provenienza sospetta. L’operazione evidenzia l’importanza delle verifiche di routine per contrastare il traffico illecito di denaro.

Un normale controllo stradale si è concluso con un maxi sequestro di denaro. È accaduto ieri – lunedì 12 gennaio – a Brescia, nei pressi dell’uscita autostradale Brescia Centro, dove i carabinieri della compagnia cittadina hanno fermato un uomo di 43 anni, residente nel Mantovano. Nel corso delle verifiche, i militari hanno deciso di approfondire il controllo e hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti 260 mila euro in contanti, abilmente occultati in vani ricavati sotto i sedili, sia lato guida sia lato passeggero. Il denaro è stato subito sequestrato. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Fermato in auto con 260mila euro in contanti, a casa ne nascondeva altri 180mila

Leggi anche: "Si fermi, prego". Sotto i sedili dell'auto ha 260mila euro in contanti, in casa ne nasconde altri 180mila

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Brescia, fermato in auto con 260mila euro in contanti, a casa ne nascondeva altri 180mila: denunciato un 43enne - Nel corso delle verifiche, i militari hanno deciso di approfondire il controllo e hanno proceduto a una perquisizione personale del veicolo e dell'abitazione dell'uomo ... msn.com