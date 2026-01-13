Si fermi prego Sotto i sedili dell' auto ha 260mila euro in contanti in casa ne nasconde altri 180mila
Un uomo di 43 anni residente in provincia di Mantova è stato denunciato dai carabinieri di Brescia per aver nascosto quasi 440.000 euro in contanti, tra cui 260.000 euro sotto i sedili dell’auto e 180.000 euro in casa. Questa scoperta evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro.
