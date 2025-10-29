Tumori in Italia 280 Breast Unit per assistere 925mila donne con cancro al seno
(Adnkronos) – In Italia nell'80% dei centri oncologici è presente una Breast Unit per il trattamento multidisciplinare del tumore del seno. Sull'intero territorio nazionale, queste strutture sanitarie sono 280 e 6 su 10 affrontano ogni anno più di 200 nuovi casi. Nel complesso tutte le unità devono garantire assistenza sanitaria alle 925mila donne che in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
