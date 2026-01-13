Blue tongue agli allevatori abruzzesi 300 euro per ogni capo morto
Gli allevatori abruzzesi colpiti dalla malattia della blue tongue riceveranno un indennizzo di 300 euro per ogni capo deceduto. Questa misura mira a supportare le imprese agricole nella gestione delle perdite causate dall’epidemia, offrendo un aiuto concreto per alleviare le conseguenze economiche. Gli indennizzi rappresentano un passo importante per il settore zootecnico locale, rafforzando le misure di tutela e ripresa.
Scattano gli indennizzi per gli allevatori abruzzesi colpiti dagli effetti della malattia nota come 'blue tongue'. La Regione Abruzzo ha pubblicato il bando regionale a favore del settore zootecnico per l'erogazione di indennizzi alle aziende ovicaprine colpite dall'epidemia. Il bando, promosso.
