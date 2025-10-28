Falcomatà quasi consigliere regionale non teme ricorsi e prepara il rimpasto

Mentre si avvicina la proclamazione ufficiale anche per i seggi regionali assegnati sulla base dei resti, a un passo da palazzo Campanella Giuseppe Falcomatà sembra essersi convinto a più miti consigli. La delusione sfogata dal sindaco per il mancato supporto ricevuto dal Pd nella competizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Sul posto il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, insieme al sindaco Adone Pistolesi e all'Assessore comunale Paolo Gramuglia. In corso l'intervento di realizzazione della nuova scuola con un investimento di quasi tre milioni e mezzo della Città Metro - facebook.com Vai su Facebook

Consiglieri regionali eletti dopo le elezioni in Toscana, fuori Deborah Bergamini (vice Tajani) e Mazzetti - Chi sono i 40 consiglieri regionali eletti in Toscana e chi sono quelli che invece sono rimasti fuori: tutti i nomi, partito per partito ... Come scrive virgilio.it

Elezioni in Toscana, chi sono i nuovi consiglieri regionali eletti: Dika l'enfant prodige, un solo vannacciano. Bundu fuori (per adesso) - Volti nuovi, qualche esclusione eccellente, molte conferme e un paio di rientri, un Pd che non sarà più autosufficiente (nella scorsa legislatura i dem avevano da soli più della metà dei consiglieri), ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it