Benevento un nome nuovo per la corsia sinistra | 9 anni fa in giallorosso

Benevento ha scelto Gianluca Di Chiara come nuovo interprete sulla corsia sinistra, dopo aver escluso l’interesse per Turicchia della Juventus Next Gen. Il difensore classe 1993, attualmente in forza al Catanzaro, rappresenta una soluzione stabile e affidabile per la rosa giallorossa. Questa operazione segna un ritorno di attenzione sul ruolo, con un occhio di riguardo alla solidità e all’esperienza del giocatore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver definitivamente chiuso la porta al possibile arrivo di Turicchia della Juventus Next Gen, poi finito all'Entella in serie B, il nome nuovo sulla corsia sinistra per il Benevento è quello di Gianluca Di Chiara (classe 93) che milita nel Catanzaro. A riportarlo calabria7.it che parla di un possibile ritorno dell'esterno basso in giallorosso dove ha già militato nove anni fa in serie A non lasciando certo un grande ricordo in una stagione nel complesso molto difficile per il Benevento. Il direttore generale Carli è alla ricerca di un calciatore per sostituire l'infortunato Ricci per il quale la stagione può dirsi purtroppo già finita.

