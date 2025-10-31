Meredith ex pm fa un nuovo nome a 18 anni dall' omicidio
Giuliano Mignini, magistrato che coordinò le indagini: "E' una persona che potrebbe essere implicata nell'omicidio e che scappò all'estero pochi giorni dopo il delitto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Riprendiamo le giuste tradizioni: oggi nuovo incontro con il mitico e istrionico Mimmo Fiorani? Esploriamo tutti i retroscena dell'omicidio di Meredith Kercher. A breve tutto il programma della stagione #lagiustiziaspiegataamianonna #incontroconlavvocat - facebook.com Vai su Facebook
Ex pm fa nuovo nome ma nessun fascicolo su omicidio Meredith - A 18 anni dall'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini torna a Parlare di quel delitto in un'intervista alla Stampa. Secondo ansa.it
Omicidio Meredith, la rivelazione dell'ex pm: «Una persona scappò all'estero subito dopo il delitto» - A farlo è, in un'intervista a La Stampa, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le ... Lo riporta msn.com
Amanda Knox, ex pm caso Meredith: “Ha una grande carica d’empatia”/ Legale Kercher: “Ci dica cos’è successo” - La richiesta del legale della vittima L’incontro tra Amanda Knox e il pm che la fece ... Secondo ilsussidiario.net