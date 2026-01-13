Battipaglia arresto per cessione di cocaina | sequestrati 780 euro in contanti

A Battipaglia, i Carabinieri hanno arrestato un uomo per detenzione e cessione di cocaina, sequestrando 780 euro in contanti. L’intervento rientra in un’azione di controllo del territorio finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. L’arresto si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione delle attività illecite legate al traffico di droga.

Un'operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri a Battipaglia ha portato all'arresto di un uomo accusato di cessione di sostanza stupefacente. Secondo quanto ricostruito, l'indagato sarebbe stato sorpreso durante uno scambio con un'altra persona, nel corso del quale avrebbe ceduto cocaina. A seguito degli accertamenti e delle attività di rito, è stata eseguita anche una perquisizione. Nella disponibilità del fermato sarebbero stati rinvenuti 780 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere riconducibile, con ogni probabilità, a provento dell'attività illecita.

