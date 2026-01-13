Battesimo civico per i neodiciottenni di Miglianico
Lo scorso venerdì a Miglianico si è svolto il battesimo civico dedicato ai neodiciottenni, un momento importante per celebrare la maggiore età e la crescita personale. L'evento ha rappresentato un'occasione di riflessione e di impegno civico, coinvolgendo giovani e comunità. Un momento di significato che sottolinea l'importanza della responsabilità e della partecipazione nella vita sociale.
Un momento ricco di emozione e significato quello vissuto venerdì scorso a Miglianico, in occasione del battesimo civico dei diciottenni. Durante la cerimonia, l’amministrazione comunale ha consegnato ai neodiciottenni una copia della Costituzione italiana, non solo come simbolo, ma come punto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Festa dei 18enni pisani: alla Stazione Leopolda il 'battesimo civico'
Leggi anche: Festa per i neodiciottenni cervesi: diritti, Radio Social Coast, dj set e buffet
Battesimo civico di 100 diciottenni pensando a Daria - SOMMA LOMBARDO (Varese)Per 100 ragazzi neodiciottenni a Somma Lombardo oggi è il giorno del "Battesimo civico", cerimonia in programma in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica nel cortile del ... ilgiorno.it
https://www.desaleo.org/2026/01/01/battesimo-civico-2025-3-edizione/ - facebook.com facebook
Festa dei 18enni pisani: alla Stazione Leopolda il “battesimo civico” organizzato dal Comune di Pisa comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.