Battesimo civico per i neodiciottenni di Miglianico

Da chietitoday.it 13 gen 2026

Lo scorso venerdì a Miglianico si è svolto il battesimo civico dedicato ai neodiciottenni, un momento importante per celebrare la maggiore età e la crescita personale. L'evento ha rappresentato un'occasione di riflessione e di impegno civico, coinvolgendo giovani e comunità. Un momento di significato che sottolinea l'importanza della responsabilità e della partecipazione nella vita sociale.

Un momento ricco di emozione e significato quello vissuto venerdì scorso a Miglianico, in occasione del battesimo civico dei diciottenni. Durante la cerimonia, l’amministrazione comunale ha consegnato ai neodiciottenni una copia della Costituzione italiana, non solo come simbolo, ma come punto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

