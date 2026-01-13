Battesimo civico per i neodiciottenni di Miglianico

Lo scorso venerdì a Miglianico si è svolto il battesimo civico dedicato ai neodiciottenni, un momento importante per celebrare la maggiore età e la crescita personale. L'evento ha rappresentato un'occasione di riflessione e di impegno civico, coinvolgendo giovani e comunità. Un momento di significato che sottolinea l'importanza della responsabilità e della partecipazione nella vita sociale.

