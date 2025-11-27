Festa per i neodiciottenni cervesi | diritti Radio Social Coast dj set e buffet
Una serata speciale ai Magazzini del Sale di Cervia di musica, parole, incontri e diritti, per festeggiare i diciottenni cervesi con la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e il compleanno di Radio Social Coast, la radio web di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Festa del Ringraziamento a #SestoalReghena. Una cerimonia semplice e molto sentita, che celebra il legame speciale di queste comunità con la terra e chi la lavora, in tempi sempre più complessi a causa del clima in trasformazione e della concorrenza inter - facebook.com Vai su Facebook
Festa nazionale in Australia,protesta per diritti degli indigeni - Decine di migliaia di australiani sono scesi in piazza oggi nelle principali città dell'Australia per protestare contro il trattamento riservato alla popolazione indigena, nel giorno in cui il Paese ... Riporta ansa.it
Festa della Repubblica, De Luca: «Continuiamo a batterci per i diritti» - «Il 2 giugno di 79 anni fa, con il primo voto su scala nazionale a cui parteciparono anche le donne, l'Italia, attraverso il referendum, scelse di diventare una Repubblica, mettendo fine alla ... ilmattino.it scrive