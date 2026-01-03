paperdi juvecaserta domani atteso il quintetto della solbat golfo pionbino al palapiccolo

Domani alle 18:00, al PalaPiccolo di Juvecaserta, si svolgerà il match di serie B tra Paperdi Juvecaserta e Solbat Golfo Piombino. Dopo due trasferte consecutive, la formazione locale torna a giocare in casa, affrontando una squadra rafforzata dall’ultima vittoria su Nocera Inferiore. L’incontro segna l’inizio del girone di ritorno del campionato 2026, offrendo un’occasione per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione in class

Tempo di lettura: 3 minuti Il primo turno dell’anno solare 2026 coincide con l’avvio del girone di ritorno del campionato di serie B nazionale e, per la Paperdi Juvecaserta, dopo due trasferte consecutive, con il ritorno sul parquet del palaPiccolo, dove domani, domenica, alle 18:00 ospita il quintetto della Solbat Golfo Piombino, galvanizzata dall’importante e sofferta vittoria ottenuta sul campo di Nocera Inferiore a spese della locale formazione della Power. All’andata, i bianconeri si imposero sul campo toscano con il punteggio di 90-86. « Finalmente – commenta coach Lino Lardo – dopo due trasferte consecutive ritorniamo a casa nostra, di fronte ai nostri tifosi e chiaramente ci teniamo a iniziare bene il nuovo anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

