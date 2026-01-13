Nel campionato di Basket B interregionale, i Baskérs Forlimpopoli affrontano una sconfitta schiacciante contro la Pallacanestro Recanati, terminata 94-61. La partita, caratterizzata da un punteggio costante in favore degli avversari, evidenzia le difficoltà incontrate dalla squadra nel corso dell'incontro. Un risultato che sottolinea le sfide ancora da affrontare per i Baskérs nel proseguimento della stagione.

Nulla da fare per i Baskérs Forlimpopoli che, sul campo della Pallacanestro Recanati, cadono senza appello 94-61 (parziali 24-16; 51-38; 72-52) al termine di un match mai in discussione. Solo sullo 0-4 gli artusiani riescono a mettere avanti il naso, prima del primo break di 14-0 che porta i marchigiani avanti in doppia cifra dopo pochi minuti. Con Fin e Antonio Brighi, Forlimpopoli piazza subito un controparziale di 7-0 che sembra dare fiducia, ma le bocche da fuoco di Recanati sono troppo calde: chiuderanno il match con il 50% dall’arco e, con Buzzone e Gurini, nel secondo quarto doppiano i Baskérs sul 36-18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B interregionale. Baskérs ancora travolti

Leggi anche: Basket B interregionale. I Baskérs cercano l’impresa

Leggi anche: Basket B interregionale. Baskérs, con Bisceglie per l’impresa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Basket, B Interregionale: Barcellona chiude il girone di andata, il bilancio del Presidente Russo - Si è concluso il girone d’andata del Campionato di Serie B Interregionale per il Barcellona Basket SSD, un percorso intenso ... 98zero.com