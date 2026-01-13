Basket B interregionale Baskérs ancora travolti
Nel campionato di Basket B interregionale, i Baskérs Forlimpopoli affrontano una sconfitta schiacciante contro la Pallacanestro Recanati, terminata 94-61. La partita, caratterizzata da un punteggio costante in favore degli avversari, evidenzia le difficoltà incontrate dalla squadra nel corso dell'incontro. Un risultato che sottolinea le sfide ancora da affrontare per i Baskérs nel proseguimento della stagione.
Nulla da fare per i Baskérs Forlimpopoli che, sul campo della Pallacanestro Recanati, cadono senza appello 94-61 (parziali 24-16; 51-38; 72-52) al termine di un match mai in discussione. Solo sullo 0-4 gli artusiani riescono a mettere avanti il naso, prima del primo break di 14-0 che porta i marchigiani avanti in doppia cifra dopo pochi minuti. Con Fin e Antonio Brighi, Forlimpopoli piazza subito un controparziale di 7-0 che sembra dare fiducia, ma le bocche da fuoco di Recanati sono troppo calde: chiuderanno il match con il 50% dall’arco e, con Buzzone e Gurini, nel secondo quarto doppiano i Baskérs sul 36-18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket B interregionale. I Baskérs cercano l’impresa
Leggi anche: Basket B interregionale. Baskérs, con Bisceglie per l’impresa
Basket, B Interregionale: Barcellona chiude il girone di andata, il bilancio del Presidente Russo - Si è concluso il girone d’andata del Campionato di Serie B Interregionale per il Barcellona Basket SSD, un percorso intenso ... 98zero.com
Basket B Interregionale, la Virtus Siena chiude il girone di andata a Lucca - Ultima del girone di andata per la Stosa Virtus Siena che domani, domenica 11 Gennaio, scenderà in campo alle 18 sul parquet del PalaTagliate per affrontare il Basketball Club Lucca. radiosienatv.it
Basket serie B Interregionale, ecco il giro di boa: i Baskers chiudono il girone d'andata a Recanati - I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli devono concentrare l’attenzione su una gara contro quella che è senza dubbio la formazione più esperta di questo girone D ... forlitoday.it
Nuovo Basket Aquilano. . Gli highlights della vittoria di ieri dei ragazzi di SERIE Interregionale sullo Scandone Avellino e l’intervista a coach Federico D’Addio Grazie allo Staff della N.B.A.TV - facebook.com facebook
Basket B interregionale, un’altra sconfitta per Iseo contro Re Basket x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.