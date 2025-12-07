Basket B interregionale Baskérs con Bisceglie per l’impresa
Difficile trasferta pugliese per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 19, saranno di scena sul parquet di Molfetta per affrontare i Lions Bisceglie, che sono avanti un solo punto in classifica rispetto agli artusiani, ma partendo dal -5 in classifica dovuto a una penalizzazione estiva per motivi amministrativi. Infatti, la truppa allenata da Vito Console è finora caduta solo due volte in stagione ed è imbattuta tra le mura amiche, nonché reduce da cinque vittorie di fila. In cabina di regia, Luca Montanari (ex Lugo e Andrea Costa) è una garanzia, mentre sugli esterni Anibaldi e il tiratore Di Dio viaggiano entrambi oltre la doppia cifra di media, così come il lungo Tartaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
