Bando per agenti di polizia locale la diagnosi di Dsa non è causa di esclusione dal concorso

Il Comune di San Severo ha chiarito che la diagnosi di Dsa non rappresenta motivo di esclusione dal concorso per agenti di polizia locale. In una nota stampa, il sindaco Lidya Colangelo e l’assessore al Personale, Luciana de Lallo, hanno ribadito l’importanza di rispettare i principi di inclusione e pari opportunità, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dai consiglieri di opposizione relative alla validità delle procedure concorsuali.

"La diagnosi di Dsa non è causa di esclusione dal concorso". Lo precisano, in una nota stampa, il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, e l'Assessore con delega al Personale, Luciana de Lallo, in risposta alla denuncia dei consiglieri di opposizione che paventavano la possibile nullità del.

Concorso per la Polizia Locale, il Comune chiarisce: nessuna esclusione per i candidati con DSA. Prorogati i termini - Prorogati i termini SAN SEVERO – Nessuna esclusione per i candidati con Disturbi Specifici dell’Apprend ... statoquotidiano.it

Concorso per la Polizia Locale: dubbi di legittimità per la mancata tutela dei candidati con DSA - Concorso per la Polizia Locale: dubbi di legittimità per la mancata tutela dei candidati con DSA Rischia di essere annullato il concorso pubblico indetto dal Comune lo scorso 17 dicembre per l’assunzi ... statoquotidiano.it

