Il bando ' dimentica' i soggetti con Dsa il concorso di polizia locale rischia di essere nullo | Sia revocato in autotutela

Da foggiatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso per agenti di polizia locale a San Severo potrebbe essere annullato a causa della mancata considerazione dei soggetti con Dsa, violando la normativa sulla tutela dei diritti. La questione solleva dubbi sulla validità dell'intera procedura, richiedendo un intervento in autotutela per garantire trasparenza e rispetto delle norme. È importante approfondire le implicazioni legali e le possibili azioni per tutelare tutti i candidati coinvolti.

Il concorso per agenti di polizia locale, indetto per far fronte alle necessità della città di San Severo, a rischio annullamento per la violazione della legge sulla tutela dei soggetti con Dsa (disturbi specifici dell'apprendimento). A denunciare la circostanza sono i consiglieri comunali Felice. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

