In aula con coperte e giubbini a Ogliara le mamme degli alunni delle medie | Chiudete la scuola fino all' attivazione dei riscaldamenti
A Ogliara, le mamme degli studenti delle medie hanno chiesto di chiudere la scuola fino all’attivazione dei riscaldamenti, dopo aver portato coperte e giubbini in aula. La scuola ha appena acquistato una nuova caldaia, ancora in fase di installazione, e si attende la riattivazione del riscaldamento per garantire un ambiente più confortevole agli studenti.
Coperte e giubbini in aula, in attesa dell'attivazione della tanto attesa nuova caldaia appena acquistata. E' questa la situazione della scuola media di primo grado dell'Istituto Comprensivo V Circolo di Ogliara denunciata a gran voce dai genitori degli alunni: “Oggi i nostri figli non si sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
