In aula con coperte e giubbini a Ogliara le mamme degli alunni delle medie | Chiudete la scuola fino all' attivazione dei riscaldamenti

A Ogliara, le mamme degli studenti delle medie hanno chiesto di chiudere la scuola fino all’attivazione dei riscaldamenti, dopo aver portato coperte e giubbini in aula. La scuola ha appena acquistato una nuova caldaia, ancora in fase di installazione, e si attende la riattivazione del riscaldamento per garantire un ambiente più confortevole agli studenti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.