autodifesa personale iscritti in 45

Il Comune di Castiglione della Pescaia offre un corso gratuito di autodifesa personale, dedicato ai residenti. Il corso, basato sul metodo Krav Maga, vede la partecipazione di 45 iscritti di età compresa tra i 12 e gli 81 anni. Un’opportunità per acquisire tecniche di difesa utili in diverse situazioni, promuovendo sicurezza e consapevolezza tra i cittadini del territorio.

Sono 45 gli iscritti (con età compresa fra i 12 e gli 81 anni) al corso di autodifesa personale – Krav Maga promosso gratuitamente dal Comune di Castiglione della Pescaia per i propri residenti. Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini di tutte le età prevenendo situazioni di rischio grazie alla conoscenza di tecniche di autodifesa efficaci. "Siamo molto soddisfatti – dice la sindaca Elena Nappi – della risposta entusiasta e partecipata della comunità castiglionese alla proposta che abbiamo fatto di seguire un corso di autodifesa personale, segno evidente che le persone, di ogni età, vogliono sentirsi sicure e vivere tranquillamente le proprio esperienze in ogni momento e luogo in cui si trovano.

