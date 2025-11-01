L’amministrazione comunale di San Costanzo promuove un percorso dedicato alla sicurezza e all’autonomia delle donne. Si tratta di ‘Impariamo a difenderci!’, un corso di autodifesa personale femminile aperto a tutte, senza limiti di età o livello di esperienza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle partecipanti strumenti utili per gestire le proprie emozioni, sviluppare autocontrollo e apprendere tecniche istintive di difesa, semplici ma efficaci, per aumentare la consapevolezza e la fiducia in sé stesse. Gli incontri si terranno nel mese di novembre, alternando le sedi di San Costanzo e Cerasa: il 5 e il 19 novembre all’Oratorio Don Bosco del capoluogo; e il 12 e il 26 novembre nei locali del Centro Sociale di Cerasa, sempre alle ore 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo, corso di autodifesa personale femminile