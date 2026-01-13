Asllani verso il ritorno all’Inter? L’annuncio di Petrachi sul centrocampista è una sentenza

Gianluca Petrachi ha confermato l’addio di Asllani dal Torino, aprendo la strada a un possibile ritorno all’Inter. La situazione del centrocampista si definisce così, segnando una fase di chiarimento sulla sua futura destinazione. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali, ma l’indiscrezione indica un possibile riavvicinamento ai nerazzurri.

Inter News 24 Asllani è ormai ai titoli di coda con il Torino: l’annuncio di Gianluca Petrachi, DS dei granata, non passa inosservato. Le parole di Gianluca Petrachi a SportMediaset prima della sfida contro la Roma non lasciano spazio a interpretazioni: la storia tra il Torino e Kristjan Asllani è arrivata ai titoli di coda. L’esclusione dai convocati del regista albanese è il segnale definitivo di una rottura che apre scenari interessanti per il calciomercato di gennaio. “Asllani è sul mercato, è evidente”: il verdetto del DS. Petrachi è stato categorico nell’inserire Asllani tra i partenti certi: “Sono ragazzi che sono sul mercato: questo è abbastanza evidente”. 🔗 Leggi su Internews24.com

Asllani, l’Inter in cerca di una squadra: c’è il Girona per il centrocampista - Ormai fuori dai piani granata, Kristjan Asllani parrebbe pronto a fare ritorno all'Inter, che dovrà poi girarlo nuovamente in prestito ... toro.it