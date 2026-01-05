Mercato Inter intrigo Asllani | Petrachi vuole interrompere il prestito ma… Ultimissime
Il mercato dell’Inter si impreziosisce di novità riguardanti il trasferimento di Asllani. Il Torino ha manifestato l’intenzione di interrompere anticipatamente il prestito del giocatore, ma la decisione finale dipende dall’accordo con l’Inter. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che coinvolge direttamente le strategie di mercato del club nerazzurro.
Inter News 24 Mercato Inter, è confermato il tentativo del Torino di interrompere anticipatamente il prestito di Asslani ma serve l’ok dell’Inter. Il futuro di Kristjan Asllani è diventato un vero e proprio rebus di mercato in queste ultime ore. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto durante una diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il rapporto tra il centrocampista albanese e il Torino sembra essere giunto al capolinea prima del previsto. Mercato Inter, il muro dell’Inter: la gestione del prestito. Il club granata avrebbe manifestato l’intenzione di recedere anticipatamente il prestito, rispedendo il giocatore alla base nerazzurra già nella sessione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com
