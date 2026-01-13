Asl Taranto | come sono stati uccisi i due cani in territorio di Grottaglie Le risultanze del servizio veterinario

L’Asl Taranto ha reso note le risultanze del servizio veterinario in merito ai decessi di due cani lungo la Strada Provinciale 90 tra Fragagnano e Grottaglie. Dopo gli interventi svolti, sono stati raccolti elementi utili a chiarire le circostanze dell’evento. Questo comunicato fornisce informazioni ufficiali e dettagli sulle indagini condotte nell’area interessata.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In merito ai recenti episodi riguardanti due cani rinvenuti lungo la Strada Provinciale 90 Fragagnano – Grottaglie, precisamente nell'agro di Grottaglie, il Servizio Veterinario di Asl Taranto specifica quanto emerso sulla base degli interventi effettuati. Il primo intervento risale al 6 gennaio 2026. A seguito di richiesta telefonica da parte della Stazione dei Carabinieri di Manduria, il veterinario Asl Taranto in servizio si reca sul tratto della SP90 segnalato dalle forze dell'ordine, e constata la presenza di un cane maschio, simil pastore tedesco, con una grave lesione bilaterale alla mandibola, in stato emorragico.

LAV: A TARANTO DUE CANI DI QUARTIERE, BILLY E BIANCA, SONO STATI UCCISI CON DUE COLPI DI FUCILE IN TESTA. - Billy e Bianca, due cani randagi regolarmente seguiti da volontari, sterilizzati e microchippati dal Comune di Taranto, non aggressivi e ben voluti dalla comunità, sono stati uccisi con colpi d’arma ... brindisilibera.it

Taranto: freddati a fucilate, Billy e Bianca erano cani liberi amati dalla comunità - Annunciamo denuncia e chiediamo indagini scrupolose per individuare e punire il responsabile o i responsabili dell'uccisione dei due cani di quartiere a Taranto. lav.it

Taranto, i veterinari confermano: Billy e Bianca sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco - facebook.com facebook

Grave incidente sul lavoro all’ex Ilva di Taranto, dove un operaio è morto mentre era in servizio in acciaieria due. L’uomo è morto cadendo dal quinto al quarto piano dell’impianto, da un'altezza di circa 8 metri, per cause in corso di accertamento. I soccorsi son x.com

