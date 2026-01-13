Asl Taranto | come sono stati uccisi i due cani in territorio di Grottaglie Le risultanze del servizio veterinario

L’Asl Taranto ha reso note le risultanze del servizio veterinario in merito ai decessi di due cani lungo la Strada Provinciale 90 tra Fragagnano e Grottaglie. Dopo gli interventi svolti, sono stati raccolti elementi utili a chiarire le circostanze dell’evento. Questo comunicato fornisce informazioni ufficiali e dettagli sulle indagini condotte nell’area interessata.

In merito ai recenti episodi riguardanti due cani rinvenuti lungo la Strada Provinciale 90 Fragagnano – Grottaglie, precisamente nell'agro di Grottaglie, il Servizio Veterinario di Asl Taranto specifica quanto emerso sulla base degli interventi effettuati. Il primo intervento risale al 6 gennaio 2026. A seguito di richiesta telefonica da parte della Stazione dei Carabinieri di Manduria, il veterinario Asl Taranto in servizio si reca sul tratto della SP90 segnalato dalle forze dell'ordine, e constata la presenza di un cane maschio, simil pastore tedesco, con una grave lesione bilaterale alla mandibola, in stato emorragico.

