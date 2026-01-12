Ecco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di lunedì 12 gennaio 2026. Questa panoramica fornisce un quadro chiaro e obiettivo degli ascolti televisivi, offrendo informazioni utili per comprendere le preferenze del pubblico nella giornata di ieri. Di seguito, i principali dati relativi alle trasmissioni più seguite della serata.

Ascolti TV 12 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 12 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 12 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su La preside, mentre Canale 5 ha risposto con Zelig 30. Italia 1 ha offerto John Wick, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Quarta Repubblica e Putin – Anatomia di uno Zar. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 12 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti tv ieri sabato 10 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te con Can Yaman, The Voice Kids e Gramellini; Ascolti Tv, i dati Auditel di mercoledì 7 gennaio 2026: Sabrina Ferilli trionfa, bene Rai con Giuseppe Zeno; Ascolti tv ieri (10 gennaio), boom di ascolti per C'è posta per te, regge bene The Voice Kids; Ascolti tv del 5 gennaio, ?il teatro di Vincenzo Salemme vince serata con oltre 2,8 mln spettatori.

Ascolti tv ieri 12 gennaio 2026: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 12 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 12 gennaio 2026. mam-e.it